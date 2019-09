Biker war wohl zu schnell auf Feuerstein

Ein Motorradunfall hat sich am Sonntag auf der Feuersteinstraße ereignet. Am Mittag fuhr ein 40-jähriger Motorradfahrer die Strecke vom Flugplatz in Richtung Burg Feuerstein. In einer scharfen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Bankett, stürzte und schlitterte anschließend etwa 100 Meter über die Fahrbahn. Letztlich kam er nach weiteren 100 Metern im angrenzenden Feld zum Liegen. Der Motorradfahrer hatte noch Glück und verletzte sich nur leicht an der Hand. An seiner Ducati entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.