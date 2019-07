Biker verursacht Unfall und flüchtet

Als ein 79-jähriger Subaru-Fahrer auf der Staatsstraße von Ebermannstadt kommend in Richtung Moggast fuhr, ist ihm am Ortseingang von Kanndorf ein bislang unbekannter Motorradfahrer entgegengekommen, der den Autofahrer zum Ausweichen zwang. Dieser kam ins Bankett, anschließend ins Schleudern und prallte gegen das Parkplatzschild des Golfclubs Fränkische Schweiz. Der Motorradfahrer hielt kurz an und entfernte sich dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ebermannstadt. Von dem Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Motorrad mit Düsseldorfer Kennzeichen (DÜ) handelt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Flüchtigen erbittet die Polizei Ebermannstadt.