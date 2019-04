Biker verletzt sich schwer

Schwer verletzt wurde ein junger Kradfahrer bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Grundfeld und Schönbrunn am Montagnachmittag. Aus Unaufmerksamkeit übersah er einen Pkw, der nach links Richtung Wolfsdorf abbiegen wollte und sich dementsprechend eingeordnet hatte. Da der Kradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wich er nach links aus, überholte noch ein vorausfahrendes Krad und stieß gegen die linke Seite des abbiegenden Pkw einer 31-jährigen Fahrerin und stürzte. Durch den Aufprall zog er sich Verletzungen am rechten Fuß zu und musste stationär ins Klinikum eingeliefert werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde zunächst am Unfallort abgestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5500 Euro. pol