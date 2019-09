Biker und Beifahrerin schwer verletzt

Zu einem schwereren Unfall zwischen einem Traktor und einem Motorrad kam es am Samstagnachmittag an der Staatsstraße 2263 bei Limbach. Der 69-jährige Traktorfahrer querte die Staatsstraße in Richtung Limbach und missachtete dabei die Vorfahrt, die durch das Zeichen 205 geregelt ist. Der Motorradfahrer kam von Pommersfelden und fuhr in Richtung Höchstadt/Aisch. Sowohl der 51-jährige Kradfahrer als auch seine 46-jährige Begleiterin auf dem Beifahrersitz erlitten schwere Verletzungen. Nach Aussage des Notarztes bestand aber für beide keine Lebensgefahr. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 9500 Euro und am Traktor ein Schaden von circa 500 Euro.