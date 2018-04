Biker treffen sich zum Beten und Plaudern

Rechtzeitig zum Saisonauftakt laden die Motorradfreunde Lautergrund und Bad Staffelstein zu einem Gottesdienst der besonderen Art ein, zu einem Singen und Beten im Lederkombi zwischen PS-starken Gefährten: Am kommenden Sonntag, 15. April, findet in Stublang (am Wanderparkplatz in Richtung Staffelberg) ein Motorradgottesdienst statt, zu dem natürlich auch Nichtmotorradfahrer eingeladen sind.



Ökumenischer Gottesdienst

Zusammen mit den Motorradbegeisterten aus der Region werden Pfarrer Helmuth Bautz und Pastoralreferent Josef Ellner von der Ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein diesen besonderen Open-Air-Gottesdienst gestalten. Für die musikalische Umrahmung wird die Kirchenband aus Uetzing sorgen.

Im Anschluss ist für ein gemütliches Beisammensitzen bei Bratwürsten und Getränken gesorgt. Die Verpflegungsstände sind bereits ab 13 Uhr geöffnet, der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. red