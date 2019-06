Biker trafen sich zum "Insel-Rock"

Schon zum zwölften Male hatten die "Motorradfreunde Eltmann" am Wochenende zum Inselrock eingeladen und boten wieder ein abwechslungsreiches Programm, das bei den Gästen mit den Ausfahrten in die Umgebung großen Anklang fand.

Der "Insel-Rock" hat inzwischen eine besondere Anziehungskraft, und so kamen die Biker nicht nur aus Erlangen oder Forchheim, sondern auch aus der Oberpfalz und Hameln und bis aus dem Schwarzwald oder Ostfriesland für einige Tage nach Eltmann.

Die erste Ausfahrt mit rund 75 Kilometern Länge führte in die Fränkische Schweiz nach Tiefenellern, Hollfeld und zum Würgauer Berg. Das Prinzip einer solchen gemeinsamen Fahrt ist es, Rücksicht auf den langsamsten Fahrer zu nehmen. Außerdem gibt Tourguide und Erster Vorsitzender Hans Pflaum Informationen zu den Sehenswürdigkeiten. Der Abend klang bei Lagerfeuer und Live-Musik mit "Zero" bei schönstem Sommerwetter auf der Mainhalbinsel aus.

Am Samstagfrüh ging es bei der zweiten Ausfahrt in die Haßberge mit den Städten Hofheim, Ebern und Seßlach, bevor am Nachmittag die weitere Ausfahrt in den Steigerwald führte und man dabei auch immer wieder Regen in Kauf nehmen musste.

Mit christlichem Segen

Mit Dekan Jürgen Blechschmidt hatte man einen Biker-Fan dabei, der für den christlichen Segen bei der Ausfahrt sorgte. Auf der Halbinsel am Main hatten die Motorradfans viel Gelegenheit, um zu fachsimpeln, Erlebnisse auszutauschen und lohnenswerte Bikerziele zu diskutieren. Am Samstagabend gab es noch einmal Live-Musik mit "Basement 12", bevor das kleine Biker-Festival mit einem Bikerfrühstück am Sonntag schloss und sich die Motorradfreunde auf die Heimfahrt begaben.

Vorsitzender Pflaum wies auch noch auf einige Ausfahrten der "Motorradfreunde Eltmann" in diesem Sommer hin, so nach Laaber bei Regensburg und im September zu einer einwöchigen Ausfahrt nach Südtirol. Ansonsten gibt es jeden 1. Freitag im Monat den ,Stammtisch" in der "Mainterrasse" , Der nächste ist am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr.