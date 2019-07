Stadtsteinach vor 16 Stunden

Unfall

Biker stürzt in der Kurve

Ein 33-Jähriger aus dem Kronacher Landkreis war am Montagnachmittag mit seiner Yamaha auf der Staatsstraße 2195 von Presseck kommend in Richtung Stadtsteinach unterwegs. In der Kehre beim Einzel "Klei...