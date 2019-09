Schwer verletzt worden ist ein 26-jähriger Motorradfahrer am Sonntagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Forchheim und Gosberg. Er war mit seiner BWM aus einem Flurbereinigungsweg auf die Kreisstraße in Richtung Gosberg gefahren und hatte hierbei den von links kommenden Ford einer 25-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstanden etwa 2000 Euro Sachschaden. Der 26-Jährige musste laut Polizeibericht stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.