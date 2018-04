Biker mit Schutzengel

Unfassbares Glück hatte ein 24-jähriger Neudrossenfelder, der am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Leichtkraftrad einen Unfall hatte. Er selbst wurde nur leicht verletzt, sein Motorrad jedoch total beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5500 Euro.

Der junge Mann war mit seinem Krad auf der Kreisstraße KU 14 von Pechgraben in Richtung Harsdorf unterwegs. Kurz vor der Zoltmühle geriet er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Das Motorrad legte sich quer und rutschte über den Straßengraben an Bäumen vorbei und durchbrach den Holzzaun des dortigen Anwesens. Der Fahrer schlitterte hinterher, verfehlte haarscharf einen Lichtmast und kam kurz hinter seinem Fahrzeug im Hof des Anwesens zum Liegen. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nur leicht verletzt. pol