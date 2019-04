Biker landet in der Wiese

Das schöne Wetter hat am Wochenende auch einige Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Für einen 51-jährigen Biker aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab endete der Ausflug jedoch im Krankenhaus. Der Mann war mit seinem Motorrad von Presseck kommend in Richtung Stadtsteinach unterwegs. In einer Kurve verlor der Oberpfälzer die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Straße ab. Im Straßengraben prallte er mit seinem Motorrad gegen einen Wasserdurchlass. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und landete einige Meter entfernt unsanft in einer Wiese. Zeugen des Unfalls setzten einen Notruf ab. Der 51-Jährigen zog sich mehrere Brüche zu und wurde ins Klinikum Kulmbach gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. pol