Ebern 09.07.2019

Biker-Gottesdienst an der Eberner Stadtmauer

"Sei gesegnet" lautet das Motto des Biker-Gottesdienstes am Freitag, 26. Juli, auf dem Wohnmobilstellplatz an der Stadtmauer in Ebern. Dazu laden die Eberner Kirchengemeinden und die Volkshochschule e...