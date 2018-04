Biker fährt auf Auto und wird schwer verletzt

Ein Leichtkraftradfahrer, der am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße von Pretzfeld kommend in Richtung Kirchehrenbach unterwegs war,hat ein vorausfahrendes Auto übersehen, das an der Einmündung zur Altreuthstraße nach links abbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs anhalten musste. Der 20-jährige Zweiradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Seine 20 Jahre alte Soziusfahrerin und der 27-jährige Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10 000 Euro.