Biker aus Lichtenfels haben großes Herz für Kinder

Der Harley-Davidson-Club "Old School Motorcycle Brotherhood e.V." aus Lichtenfels überreichte eine großzügige Spende in Höhe von 1350 Euro für das Kinderhaus Sternstunden der Geschwister-Gummi-Stiftung. Der Erlös stammt aus der Rocknacht im Oktober. Durch die Gäste und die Band kam hier schon 1000 Euro zusammen, ein großes Zeichen der Nächstenliebe. Am vergangenen Club-Abend wurde noch einmal kräftig gesammelt, so dass es zu einer Gesamtspende von 1350 Euro kam. Diese überreichten die "Old's" nun beim gemeinnützigen Adventmarkt.

"Uns geht es gut. Wenn wir etwas übrig haben, möchten wir es jenen zugutekommen lassen, denen es nicht so gut geht. Wir wissen aber auch, dass man mit Geld keine Geborgenheit kaufen kann. Die Spende soll einfach dafür da sein, den Kindern kleine Wünsche auf Weihnachten zu erfüllen", so Uwe Wolf, der Vorsitzende der Lichtenfelser Bruderschaft.

"Wir bedanken uns ganz herzlich bei den ,Old's' und den Gästen und der Band für diese unvergleichliche Aktion", so Regina Herath und Janine Redwitz von der Geschwister-Gummi-Stiftung. red