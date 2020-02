Bigband macht Station in Herzogenaurach

"Die Bigband-Musik ist das Größte, was der Jazz zu bieten hat" - wer mag den 20 jungen Musikern des "Federal Penguin Summit" (FPS Bigband) da schon widersprechen? Sie alle brennen für den Jazz, haben sich über das gemeinsame Musikstudium an Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kennengelernt und verwenden ihre ganze Energie darauf, gemeinsam Musik zu machen - so auch Bandmitglied Lars Töpperwien, der Herzogenauracher Kulturförderpreisträger 2018. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Herzogenaurach hervor.

Bereits im vergangenen Jahr gestaltete die Band ein sehr erfolgreiches Konzert in der Aula des Gymnasiums. In diesem Jahr gehen die Musiker mit ihrem Projekt "FPS Bigband feat. Bastian Stein" auf Tour durch ganz Deutschland und machen wieder Station in Herzogenaurach.

Eigenkompositionen im Gepäck

Bastian Stein ist einer der renommiertesten Jazztrompeter Deutschlands. Im Gepäck hat die Band ein neues Programm aus Steins Lieblingsstücken und Kompositionen der Bandmitglieder, die eigens für dieses Projekt geschrieben wurden.

Die Stadt Herzogenaurach veranstaltet das Konzert am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums, Burgstaller Weg 20. Die Tickets sind im Vorverkauf ab sofort in der Tourist-Info, Hauptstraße 34, und online auf www.herzogenaurach.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09132/901120. red