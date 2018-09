Big Band: "Nimm es leicht"

Die Royal Big Band der Städtischen Musikschule Bad Kissingen gibt am Donnerstag, 20. September, ein Konzert unter dem Titel "Take It Easy" ("Nimm es leicht"). Ab 19.30 Uhr vermitteln Titel die Leichtigkeit dieser Sparte der Blasmusik. Ausgehend von der Dixieland-Musik, präsentiert die Band Kompositionen der Big-Band-Geschichte: "In the Mood" als Evergreen, aber auch moderne Arrangements wie "Children of Sanchez" zeigen die Vielseitigkeit des Big-Band-Sounds als jungen Musikstil. Das Konzert findet in der Wandelhalle statt. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) . Foto: Archiv/Peter Rauch