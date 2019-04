Big-Band-Konzert der Musikschule

Die Big Band der Städtischen Sing- und Musikschule Forchheim präsentiert am Samstag, 6. April, um 19 Uhr ein Konzert in der Aula der Anna-Grundschule Forchheim, Konradstraße 36. Das Programm bietet eine vielfältige Mischung aus Jazz- und Swing-Standards, Rock 'n' Roll, Soul und Pop. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die Arbeit der Sing- und Musikschule sind willkommen. Der Förderverein bietet Getränke an. red