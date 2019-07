Big-Band-Jazz in Steinwiesen

Mit der "Big-O-Band" gastiert am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr in der Reihe "Jazztage im Anker" zum Jazzfrühschoppen eine ausgewachsene Jazz-Big-Band in voller Besetzung einschließlich Sängerin im traditionellen Biergarten des "Goldenen Anker" in Steinwiesen. Bei dem mittlerweile über die Region hinaus bekannten Jazzorchester werden sowohl die Traditionalisten wie auch die Freunde moderner Big-Band-Klänge voll auf ihre Kosten kommen. Die "Big-O-Band" bietet coolen Swing, Latin, Funk, Rock aus der internationalen Big-Band-Literatur, und das im echten, fetten Big-Band-Sound ohne technische Tricks. Der Eintritt ist frei. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Foto: PR