Big Band der Bundespolizei kommt

Ein besonderer Hörgenuss erwartet alle Musikliebhaber am kommenden Samstag in der Arena des TSV Windheim. Es spielt die Big Band des Bundespolizeiorchesters München bei einem Benefizkonzert zugunsten der Jugendausbildung beim Musikverein (MV) Frankenwald Windheim.

Über Stefan Schirmer, einem gebürtigen Windheimer, der in München lebt und beim Polizeiorchester Posaune spielt, knüpfte Vorsitzender Hubert Vetter erste Kontakte. So wurde als Termin für das Benefizkonzert Samstag, 21. April, gefunden und nun freuen sich die Frankenwald-Musikanten um Dirigent Stephan Schmidt auf diesen besonderen Hörgenuss. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Das Bundespolizeiorchester München wurde 1952 als "Musikkorps des BGS" gegründet und ist damit fast so alt wie die Bundespolizei selbst, die im Jahr 1951 als Polizei des Bundes ins Leben gerufen wurde.

Das Bundespolizeiorchester München ist seit März 2008 dem Bundespolizei-Präsidium Potsdam zugehörig. Die Heimat des Orchesters und Ausgangspunkt für die zahlreichen Reisen zu den Auftritten weit über den süddeutschen Raum hinaus ist der Bundespolizeistandort München.

Die Berufsmusiker treten in vielen verschiedenen Besetzungen auf.

Hierbei liegen die Schwerpunkte in den Bereichen sinfonischer sowie klassischer Blasmusik und Bläserkammermusik. Aber auch im Bereich der Tanz- und Unterhaltungsmusik wird ein entsprechendes Repertoire in vielen Besetzungen dargeboten - von der Combo bis zur Big Band. Das Repertoire der 18-köpfigen Big Band ist vom Glenn Miller-Sound bis hin zu Rock und Funk so gestaltet, dass möglichst viele Veranstaltungen abgedeckt werden können. Hier sind insbesondere Benefizkonzerte, Opernbälle, Jazzwochen und Tanzturniere zu erwähnen. Die Leitung hat Werner Willems.



Kein Eintritt

Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei, über Spenden würde sich der Musikverein sehr freuen.

"Zur Zeit können wir uns über fehlenden Nachwuchs nicht beklagen", stellt Vorsitzender Hubert Vetter fest. "Es sind 13 Kinder und Jugendliche in Ausbildung und erfreulicherweise haben auch sechs Erwachsene begonnen, ein Instrument zu lernen".

Den Erlös der Veranstaltung möchte man für die vielfältigen Ausgaben der Jugendausbildung (Noten, T-Shirts usw.) verwenden. red