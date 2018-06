Biertischgarnitur gestohlen

pol



Von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte eine Biertischgarnitur von einem Imbiss in Altenkunstadt . Die zwei Bänke und der Tisch im Wert von 85 Euro waren mit Kette und Schloss an der Hauswand des Imbisses an der Mainbrücke befestigt. Die Polizeiinspektion Lichtenfels nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.