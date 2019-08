Bierkellerrunde mit dem Fahrrad

Am Maria Himmelfahrtstag, 15. August, unternimmt der Fahrradclub ADFC Forchheim eine Radtour zur "Strullendorfer Bierkellerrunde". Über Seußling und Hirschaid erreichen die Teilnehmer Strullendorf. Am Schwanen-Keller und der Almrauschhütte vorbei geht es nach Roßdorf am Forst zum Mittagessen. Danach locken Keller in Geißfeld, in Leesten und in Wernsdorf zur Einkehr. Eine Kaffeepause ist eingeplant. Auch auf der Rückfahrt über Buttenheim und Eggolsheim liegen Keller an der 55 Kilometer langen Radroute. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Die Tour weist Steigungen auf und ist für trainierte Alltagsradler geeignet. red