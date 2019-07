Bierkellerfest am Sportgelände Ermreuth

Nachdem die Bierkellerfeste des SV Ermreuth in den letzten Jahren so gut angekommen sind, hat sich der SVE entschlossen, diese Veranstaltungsart zu einem festen Bestandteil seiner Vereinsaktivität zu machen. Der SVE besitzt zwar keinen Bierkeller, aber ein vergleichbares Ambiente unter den Bäumen des Waldstadions ist allemal gegeben. Möglicherweise findet in diesem Jahr aus Termingründen nur ein Bierkellerfest statt, und zwar am Samstag, 20. Juli. Dazu hält der vereinseigene Wirtschaftsbetrieb typische Brotzeiten wie auf einem Bierkeller bereit. Los geht's um 17 Uhr. An diesem Tag finden auch Fußball-Vorbereitungsspiele auf das neue Kreisliga-Spieljahr des SV Ermreuth statt. red