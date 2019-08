Die Ortsgruppe des Rennsteigverein 1896 lädt zu einer Senioren -Bierkeller-Radtour am Donnerstag, 29. August, ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr in Zapfendorf am Parkplatz Schule/Friedhof mit funktionstüchtigen Fahrrädern. Fahrradhelme werden empfohlen. Ziel ist Wiesen. Die Teilnehmer fahren auf dem Radweg über die Mainbrücke nach Unterbrunn und weiter nach Oberbrunn und Wiesen. Einkehr ist in der Gastwirtschaft "Hellmuth". Auskunft erteilt Hermine Hölzlein unter Telefon 09547/8709925 oder 0170/4096817. red