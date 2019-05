Der Fränkische Brauereimuseumsverein in der Bierstadt Bamberg e. V. feiert sein 40-jähriges Bestehen. Dazu sind am Sonntag, 2. Juni, alle Interessierten ins Brauereimuseum auf dem Michelsberg eingeladen. Für Mitglieder ist ab 10 Uhr zum regulären Frühschoppen geöffnet, und ab 11 Uhr ist die Jubiläumstür dann für alle Besucher offen. Zu einer kostenlosen Führung kann sich um 11 und um 15 Uhr angeschlossen werden. Für Bierkultur in flüssiger Form sorgen dabei unsere Mitgliedsbrauereien. red