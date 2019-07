Das Blasorchester der Musikvereinigung spielt am Schützenfest am Sonntag, 7. Juli, zwischen 16 und 20 Uhr im Biergarten am Schützenhaus am Wolfsanger auf. Unter der musikalischen Leitung von Reinhold Stärk unterhalten die Ebensfelder Musiker alle Festgäste bis in den frühen Abend hinein. red