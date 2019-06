Der Biergarten am "Haus auf dem Zeilberg" ist ab heute, Donnerstag, wieder geöffnet. Das teilt Olaf Betz vom Integrationsteam mit. In den vergangenen Wochen ist der Gaststättenbereich umfangreich saniert worden. Geöffnet hat der Biergarten heute ab 11 Uhr. Die Öffnungszeiten ansonsten: mittwochs, freitags und samstags ab 15 Uhr bis 20 Uhr; an Sonntagen und Feiertagen ist schon ab 11 Uhr geöffnet, bis 20 Uhr. red