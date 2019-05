Die Marterbachschützen veranstalten von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, ihr Bierfest am Feuerwehrhaus. Hierzu ist die Bevölkerung eingeladen. Der Festbetrieb startet am Freitag um 18 Uhr. Als Schmankerl gibt es gegrillte Makrelen. Für die Musik sorgt das "Stimmungs-Duo". Am Samstag wird ab 18 Uhr unter anderem mit Gyros fürs leibliche Wohl gesorgt. Zum Abschluss gibt es am Sonntag einen Frühschoppen von 9 bis 12 Uhr. red