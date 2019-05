Zum vierten Mal veranstaltet der BCR (Bierclub) in Rattelsdorf sein beliebtes Bierfest. In der "Hohl Gass" wird vom heutigen Freitag bis einschließlich Sonntag, 26. Mai, gefeiert. Am Freitag spielt ab 18 Uhr "Band at Work". Die "Volxx Liga" können die Gäste am Samstag ab 16 Uhr hören. Als Lokalmatadoren treten am Sonntag die Itzgrunder Musikanten auf. Von 11 bis 16 Uhr ist Familiennachmittag rund um den Marktplatz. red