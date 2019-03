Ein Kurs "Bierbrauen in der Flößerstadt" beginnt am Freitag, 5. April, im VHS-Raum des Bildungszentrums Wallenfels. Die einzelnen Termine sind: Freitag, 5. April, 18 bis 21 Uhr: Vorbereiten und Theorie; Samstag, 6. April, 9 bis 17 Uhr: Brauen; Freitag, 12. April, 18 bis 20 Uhr: "Schlauchen" - von der Gärung in die Lagerung; Freitag, 10. Mai, 18 bis 21 Uhr: Etikettieren, Verkosten und Bewertung. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red