Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag vom Gelände der Spielbank, in der Zeit von 12.30 bis 16 Uhr, eine Bierbank im Wert von 40 Euro gestohlen. Die Bierbank hat auf der Unterseite den Firmenstempel des Getränkehändlers und ist an den Stirnseiten mit blauer Farbe markiert. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder zum Verbleib der Bierbank machen können, setzen sich mit der Polizei, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung. pol