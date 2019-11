Bier und Wein treffen sich bei einem Gourmetabend im Schloss Oberschwappach

Bier trifft Wein: Brauer und Winzer aus der Initiative "Natürlich von hier" ermöglichen im Schloss Oberschwappach einen besonderen Gourmetabend.

Man nehme eine gute Auswahl an heimischen Bieren, kombiniere diese mit schmackhaften Weinen und füge eine große Portion an hochwertigen regionalen Lebensmitteln hinzu. Dies alles würze man mit einem stilvollen Ambiente, streue interessante Informationen hinzu und heraus kommt ein Gourmetabend: Für Freitag, 24. Januar, laden die Brauereien und Winzer des Vereins "Natürlich von hier" zur zweiten Auflage des Genussmenüs Bier und Wein in den Festsaal des Schlosses Oberschwappach ein. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr, wie das Landratsamt am gestrigen Donnerstag mitteilte.

Bier und Wein sind im Landkreis Haßberge ein kulinarisches Traumpaar, das zusammen hervorragend harmoniert. Den Beweis dazu wollen die Veranstalter erneut bei einem Sechs-Gänge-Menü liefern. "Bei uns hat nicht nur der Weinbau, sondern auch das Brauhandwerk eine lange Tradition. Das macht unsere Region so einzigartig", erklärt der Landrat Wilhelm Schneider.

Bei einem Pressetermin mit Bierprinzessin Kerstin Friedrich, Abt-Degen-Weinprinzessin Anna-Lena Werb und Regina Beetz, Geschäftsführerin des Schlossrestaurants "Zeitlos" in Oberschwappach, rührte der Landrat kräftig die Werbetrommel für die Veranstaltung.

"Wir wollen zeigen, dass ein Bier eben nicht nur zu deftigen Gerichten wie Bratwürsten und Schweinebraten passt und ein Wein nicht unbedingt nur zum Fisch serviert werden muss, sondern dass sich beide Getränke wunderbar in einem Menü kombinieren lassen", so Schneider.

Serviert wird an dem Abend als Vorspeise Tartar vom Saibling mit Orangen-Fenchel-Salat. Dem folgt ein Cappuccino von Waldpilzen und Petersilie. Anschließend können sich die Besucher auf einen mediterranen, lauwarmen Couscous-Salat mit konfierten Tomaten und Kräuterpesto freuen. Danach wird der Gaumen mit einer Lachs-Zander-Rolle auf geschwenktem Mangold verwöhnt. Kulinarischer Hochgenuss verspricht auch der fünfte Gang: gebackene Rinderbäckchen vom Auenlandbeef mit Sellerie-Kartoffel-Püree, glacierten Karotten und Portweinjus. Abgerundet wird das Menü mit dem Dessert: Mocca-Parfait serviert mit Heidelbeerragout und Haselnusskrokant.

Dazu kredenzt werden die passenden Biere und Weine, die Bierprinzessin Kerstin Friedrich und Abt-Degen-Weinprinzessin Anna-Lena Werb vorstellen und erklären. Die Biere kommen aus den Brauereien Raab (Hofheim), Hartleb (Maroldsweisach), Göller (Zeil), Roppelt (Trossenfurt), Bayer (Theinheim) und Schlossbrauerei "Zeitlos" (Oberschwappach).

Die Weine stammen von den Weinbaubetrieben Hetzel und Vogt (beide Oberschwappach), Schick (Ziegelanger), Hömer (Steinbach) und Götz (Zell). Zu-dem wird der Landkreis-Ehrenpreis-Wein von Jürgen Hofmann (Sand) ausgeschenkt.

Das Genussmenü kostet nach den Angaben des Landratsamtes 69 Euro. Der Kartenvorverkauf läuft über das Schlossrestaurant "Zeitlos", Ruf 09527/9518214, sowie über die einzelnen Brauereien. Die Personenzahl ist auf 140 begrenzt. red