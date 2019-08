Bier und frisches Brot

Die Himmelkroner Hobbybrauer laden am Samstag ab 17 Uhr zum 6. Backofenfest in den Grampphof ein. Angeboten werden die selbst gebrauten Biere "Anna Weizen" und "Gramppus" sowie ein Bauernbrot frisch aus dem Backofen. Zur musikalischen Unterhaltung trägt der Posaunenchor "Klosterblech" bei. Musiker können gerne ihre Instrumente mitbringen. Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Gottesdienst im Grampphof statt. Er wird ebenfalls vom Posaunenchor "Klosterblech" mitgestaltet. Das Motto lautet "Brücken verbinden". Auch Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen. Anschließend ist ein Umtrunk mit Brotzeit geplant. Rei.