Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Der Hobbybrauer - Brauen, weil's Spaß macht und schmeckt!" an. Die Teilnehmer erwerben die Kenntnisse, ihr eigenes Gebräu mit ganz individuellem Charakter herzustellen. Der Kurs findet am Freitag, 11. Oktober, von 19 bis 21 Uhr und am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Brauer- und Büttnermuseum Weißenbrunn statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red