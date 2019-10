Bier für den Nachhauseweg geklaut

Nach einer durchzechten Nacht ging ein junger Mann am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in einen Supermarkt in Bad Kissingen. Er wollte sich für den Nachhauseweg noch zwei Bier holen. Da er allerdings nur noch sechs Cent in seinem Geldbeutel hatte, versuchte er die zwei Flaschen in seiner Jacke zu verstecken. Da dies nicht gelang, wollte er den Supermarkt mit den zwei Flaschen Bier in seinen Händen verlassen, als die Kasse einen Moment unbesetzt war. Der Dieb wurde von einem Mitarbeiter beobachtet. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol