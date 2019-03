Bier aus Unfinden

Jubiläum In jedem Jahr wird viermal Bier in Unfinden gebraut: drei Sude mit normalem Bier, ein Sud mit Bockbier. Dazu berichtete der Brauer Uwe Schloßnagel, dass 2018 zusammen 87,5 Hektoliter Bier gebraut wurden und somit seit Braubeginn in Unfinden insgesamt 1111,5 Hektoliter (111 150 Liter) Bier produziert wurden. Der 50. Sud, der Jubiläumssud, wurde am Samstag angesetzt. Dazu war auch die Bevölkerung von Unfinden eingeladen.

Zahlen Die Anzahl der Mitglieder im Hausbrauverein Unfinden ist auf 75 begrenzt. Der Kassenbericht von Sandra Schubert zeigte, dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist. Der Bierpreis beim Braufest 2019 wird nicht erhöht. sn