Bieners Irlandreise

Lust auf "Irland - die grüne Insel" erweckte Reisefotograf Norbert Biener vom Fotoclub Zeil mit einem Multivisionsvortrag beim Volksbildungswerk Königsberg. Der Vortrag am Freitagabend im Rathaussaal war außergewöhnlich. In drei Wochen sammelte Biener Bilder vom Süden der Insel in Kilkenny, über Cork an der Küste entlang zum "Ring of Kerry" und weiter auf die Dingle-Halbinsel. Nach einem Abstecher ins Landesinnere folgte der Westen mit den "Cliffs of Moher" und Connemara. Teilweise über den "Wild Atlantic Way" ging es nach Derry in Nordirland mit seinen Wandmalereien und an die Küste zum Giants Causeway.

Über Belfast mit der Titanic-Ausstellung folgte weiter südlich Dublin mit seinen Sehenswürdigkeiten. Die Wicklow Mountains bildeten den Abschluss. Über Frankreich ging es zurück nach Deutschland.

Die Besucher freuten sich an atemberaubenden Landschaften, an schönen Städten, Brauereien, Destillerien und an historischen Stätten besucht. In der Pause gab es dazu eine Whiskeyprobe mit Jameson Original, Black Barrel und Redbreast.