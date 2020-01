Bienenwachstücher selber machen

Die Vorsitzende des Bad Brückenauer Imkervereins Karin Schmidt bietet am Montag, 17. Februar, den Workshop "Bienenwachstücher und Bienenwachstüten selber machen", im Büro vom Bund Naturschutz an. Anmeldungen hierfür unter Tel.: 09741/938 32 40. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Ludwigstraße 20. Bei vielen Anmeldungen könnte ein zweiter Workshop am Dienstag, 18. Februar, angeboten werden. Eigene Stoffe können mitgebracht werden. Die Referentin stellt bei Bedarf aber auch Stoffe zur Verfügung. sek