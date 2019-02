Bienenkundler tüfteln an energiereichen Blühmischungen

Rund 100 Besucher folgten der Einladung des Imkervereins Schlüsselfeld zum Vortrag über die Lebensraumgestaltung für Bienen und Insekten. Gerhard Müller-Engler vom staatlichen Institut für Bienenkunde und Imkerei in Erlangen war der fachlich versierte Vortragende.

In seinem Vortrag sprach Müller-Engler über die schwierige Situation der Insekten und damit verbunden die ganze Nahrungskette nach oben. Er zeigte die Auswertungen wissenschaftlicher Studien, die eine Vielzahl von menschengemachten Umweltgiften in den Bienenpollen nachweisen, und sprach über die Maßnahmen, die die Bürger im eigenen Umfeld treffen können, um die Situation für Insekten zu verbessern.

In der im Anschluss an den Vortrag geführten Diskussion erklärte Müller-Engler den Nutzen von engmaschig angelegten Blühstreifen, zum Beispiel auf kommunalen Ausgleichsflächen, aber auch in landwirtschaftlich genutzter Umgebung. Er deutete dabei an, dass die kleinen Blühstreifen am Ackerrand eher wenig bringen, da dort ein sehr hoher Eintrag der für die intensive Landwirtschaft ausgebrachten Pflanzenschutzmittel zu finden sei. Größere zusammenhängende Flächen brächten deutlich mehr für die Insekten.

In diesem Kontext arbeitet sein Institut intensiv mit Landwirten zusammen, um Flächen mit energiereichen Blühmischungen als Ersatz für die in Monokultur angebaute Energiepflanze Mais zur Biogaserzeugung einzusetzen.

Die Quintessenz aus dem Vortrag war, dass ein "Weiter so" nicht die Lösung dieses komplizierten Problemkomplexes sein kann. Die Politik mit ihren Fachgremien ist aufgefordert, Lösungsvorschläge auszuarbeiten, die nicht überwiegend auf den Forderungen der Lobbyvereinigungen der Industrievertreter (Chemie, BBV usw.) basieren, sondern auch und vor allem die Interessen zukünftiger Generationen von Mensch, Tier und Pflanze berücksichtigen. Josef Körner