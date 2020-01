In der Umweltstation Weismain findet am Samstag, 11. Januar, ein Kurs "Bienenkörbe flechten in Wulstwickeltechnik" statt. Dabei können Interessenten unter Anleitung der Korbmachermeisterin Silke Seibt die Technik des traditionellen Bienenkorbflechtens mit Roggenlangstroh erlernen. Wer keinen Bienenkorb flechten möchte, kann auch eine Schale oder einen Korb in dieser Technik herstellen. Der Kurs dauert etwa acht Stunden und kostet pro Teilnehmer 100 Euro. Start ist um 9.30 Uhr. Die Anmeldung erfolgt direkt über Kursleiterin Seibt, Telefon 09761/397494 oder per E-Mail an silke.seibt@flecht-hand-werk.de. red