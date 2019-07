Bienengesundheit fördern

Das Steigerwaldzentrum veranstaltet am Dienstag, 23. Juli, einen Vortrag unter dem Motto "Langfristige Strategien zur Bienengesundheit". Referent Gerhard Müller-Engler will besonders langfristige Handlungsansätze vorstellen, um die Bienengesundheit zu fördern und zu stabilisieren. Die Veranstaltung findet von 19 bis 21 Uhr im Steigerwald-Zentrum in Handthal bei Oberschwarzach statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 09382/31998-0 oder per E-Mail info@steigerwald-zentrum.de erforderlich. red