Bienenfutterpflanzen für 16 Schulen

"Beedabei" heißt die Initiative, die die Stadt Bamberg mit einer Spende von mehreren gelben Blumenkästen fördert. Wie die Verwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, erhalten 16 Grund- und Mittelschulen in Bamberg jeweils einen Kasten, in dem verschiedene Bienenfutterpflanzen die Insekten mit Nahrung versorgen.

"Beedabei" - der englische Begriff "bee" heißt übersetzt "Biene" - ist ein Gewinnerprojekt eines Wettbewerbs für nachhaltige Stadtentwicklung. Der Wettbewerb wurde mit der Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt 2025 ausgeschrieben.

Das Projekt des Künstlerduos Gisela Bartulec und Peter Kalb begann am 20. Mai mit über 220 gekennzeichneten gelben Blumenkästen mit Bienenfutterpflanzen. Sie wurden in Nürnberg, auf dem Hauptmarkt, in Form des Kunstwerks "Aufrichten" und der zwölf Europasterne aufgebaut. Die Idee dahinter: Was Bienen als Erstes aufrichtet, ist ausreichend Nahrung. Doch nach dieser Kunstinstallation war das Projekt nicht vorbei: Denn das Kunstwerk wurde aufgelöst, indem Bürger die gelben Kästen mitgenommen und bei sich zu Hause aufgestellt haben. Dadurch entstanden überall Bienenfutterplätze, die man als solche erkennt und die zum Mitmachen anregen sollten. red