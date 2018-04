Bienen sind Wunder der Natur

Auf Einladung des Bund Naturschutz hält Günter Reif am Freitag, 13. April, um 19 Uhr einen Vortrag über Bienen im Saal der St.-Hedwig-Kirche. Wenn man von Bienen spricht, dann denken die meisten Menschen an die Honigbiene. Nur wenige wissen, dass es in Deutschland mehr als 550 verschiedene Bienenarten gibt. Einige Hundert davon auch bei uns. Die weitaus größte Gruppe von ihnen sind solitär lebende Wildbienen, die auch Einsiedlerbienen genannt werden. Sie bilden keine Staaten - es gibt also nur Drohnen und weibliche Tiere, die man auch als Königinnen bezeichnen kann. Die Lebensdauer dieser Arten beträgt meist nur vier bis acht Wochen und es gibt jeweils nur eine Generation pro Jahr.

Der Referent zeigt auf, wie wertvoll diese Tiere auch im Garten sind und auf welche Weise man die Population und Artenvielfalt erhöhen kann. Viele dieser Wildbienen stehen in Bayern bereits auf der roten Liste. Da solitär lebende Wildbienen kein Volk zu verteidigen haben, können sie auch Kinder gefahrlos aus nächster Nähe beobachten. red