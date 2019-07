Der Kreisverband Imker Forchheim lädt zum Kurs "Einwinterung" ein. Termin ist am Samstag, 20. Juli, 16 Uhr, im Kreislehrbienenstand Lützelsdorf. Reimund Schuberth, Bienenfachwart aus Marktrodach, ist der Referent. Anmeldungen sind erbeten via E-Mail an w-d.s@t-online.de. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red