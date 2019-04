Bienen, Bäume, Bräuche

Das "Steigerwald-Zentrum - Nachhaltigkeit erleben" in Handthal weist auf Wanderungen und weitere Veranstaltungen in nächster Zeit hin. Wer die Natur und den Wald näher kennenlernen möchte, hat dabei die Möglichkeit. Für alle Angebote bittet das Zentrum um Anmeldung, Ruf 09382/319980. 1. Am Sonntag, 7. April, von 14 bis 16 Uhr heißt das Motto: "Summ, summ, summ ... Kleinvieh macht auch Honig!" Die Teilnehmer erleben gemeinsam das Treiben in einem Bienenvolk und erfahren dabei viel Geheimnisvolles aus dem Leben der Honigbiene. Es geht um die Aufgabe der Biene für den Naturkreislauf, und die liebevollen Umgangsformen eines Imkers und seinen vielen tausend ungezähmten Haustieren werden gezeigt. Die Führung für Familien mit Kindern ab sechs Jahren dauert etwa zwei Stunden.

2. Am Sonntag, 14. April, von 14 bis 16 Uhr ist eine Kräuterführung unter dem Titel

"Es grünt so grün" geplant. Mit dem Frühling beginnt wieder die Zeit der "grünen Schätze", jenen Kräutern, die eine geballte Ladung an Kraft und Geschmack in sich haben. Gerlinde Rößner, Kräuterfrau, leitet die Exkursion (etwa zwei Stunden). 3. Am Sonntag, 21. April, von 14 bis 16 Uhr geht es um "Ostern im Steigerwald". Im Angebot ist eine spannende Eiersuche auf abenteuerlichen Wegen im Steigerwald. Die Kinder sollen dabei ihr Wissen über den Wald und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Die Tour ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren gedacht. Die Veranstaltung soll ebenfalls rund zwei Stunden dauern.

4. Am Montag, 22. April, von 14 bis 16 Uhr steht ein bunter Osterspaziergang für die Familie auf dem Programm. Dabei sind "Stups", der kleine Osterhase im Steigerwald, und die Märchenerzählerin Angelika Bönninger. Der österliche Spaziergang wird für Familien mit Kindern ab vier Jahren angeboten (etwa zwei Stunden). 5. Am Sonntag, 28. April, von 14 bis 16.30 Uhr lautet das Thema: "Knospen der Bäume - eine lebendige Kraft". In den Knospen konzentriert sich die gesamte Lebenskraft der Bäume. Sie stellen eine reichhaltige Quelle an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen dar. Das Wissen um diese Form des Heilens ist alt, wird aber jetzt wieder neu entdeckt.

Das Seminar besteht aus drei Teilen: Bestimmung der Knospen und der Bäume rund ums Zentrum; Wirkungsweise und praktische Nutzung; Herstellung eines eigenen Knospenauszugs. Die Führung begleiten die Kräuterfrau Gerlinde Rößner und ein Förster des Steigerwald-Zentrums in Handthal. red