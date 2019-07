Bienen auf dem Spielplatz

Nicht nur die Menschen leiden teilweise unter der extremen Hitze und Trockenheit. Auch die Tiere haben mit der aktuellen Wetterlage zu kämpfen und sind auf der Suche nach Wasser. Der Wasserspielplatz an der Schützenstraße in Bad Kissingen ist daher für verschiedene Insekten eine willkommene Anlaufstelle. Auch einige Bienen haben sich den Wasserspielplatz in der Schützenstraße als Sammelplatz und "Tankstelle" ausgesucht. Die Bienen nutzen den feuchten Sand zur Wasseraufnahme. Sie benötigen das Wasser zum Kühlen des Bienenstockes an heißen Tagen.

Derzeit kann es also sein, dass man beim Besuch des Wasserspielplatzes mit den kleinen, für unsere Natur so wichtigen Honigsammlern in Kontakt kommt. Die Stadt Bad Kissingen bittet in einer Pressemitteilung um Verständnis, dass der Wasserbereich des Spielplatzes aktuell nur mit einer gewissen Vorsicht und Aufmerksamkeit genutzt werden sollte. Ein Schild am Zaun informiert die Spielplatzbesucher. red