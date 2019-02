"Biedermann und die Brandstifter" in Ebern

Das Fränkische Theater Schloss Maßbach zeigt in Ebern am Dienstag, 12. Februar, das Stück "Biedermann und die Brandstifter". Beginn ist um 19.30 Uhr im Kantinensaal der Firma FTE/Valeo, wie die Volkshochschule in Ebern mitteilte. Das Schauspiel von Max Frisch behandelt auf unterhaltsam groteske Weise die Unfähigkeit des Menschen, voraussehbare Katastrophen zu erkennen und durch beherztes Handeln zu verhindern. Die Bewirtung übernimmt die Frankenweinpassage Ebern. Eintrittskarten erhalten die Besucher an der Abendkasse. Unser Bild zeigt eine Szene aus dem Drama. Foto: Fränkisches Theater Schloss Maßbach