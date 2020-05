Bibliotheken öffnen wieder für ihre Leser

Das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) in Haßfurt am Marktplatz sowie die Stadtbibliothek in Zeil öffnen wieder. Darauf haben die Büchereien am Freitag aufmerksam gemacht.

Das Biz Haßfurt darf ab Montag, 11. Mai, seine Türen für seine Leser und Kunden öffnen. Allerdings gibt es einige Vorgaben und Einschränkungen, die noch keinen Service und Angebote wie gewohnt ermöglichen.

Die Mitarbeiterinnen freuen sich, zumindest Teile des Angebots wieder unterbreiten zu dürfen. Unbedingt muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und der Abstand von mindestens 1,5 Metern zwingend eingehalten werden. Auch dürfen nur 30 Leser und Kunden gleichzeitig eingelassen werden.

Es können aber alle entleihbaren Bücher und anderen Medien ausgeliehen werden. Um eine möglichst kontaktlose Ausleihe zu ermöglichen, kann die Ausleihe nur am "Selbstverbucher" durchgeführt werden. Die Entleiher müssen daher auf jeden Fall den eigenen Bibliotheksausweis mitbringen. Erfreulich besonders für Schüler und wissenschaftlich Interessierte ist, dass ab Dienstag auch wieder der deutsche Leihverkehr möglich ist. Bestellungen aus allen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken können dann wieder gemacht werden. Noch nicht wieder erlaubt ist der Betrieb der Kaffeemaschine oder das Lesen von Zeitungen und Zeitschriften in den Räumen der Bibliothek.

Aus organisatorischen Gründen ist zunächst nur die Öffnung von Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr sowie am Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr möglich. Die Schulbibliothek am Dürerweg bleibt bis auf weiteres geschlossen. Buchbestellungen an die Marktplatz-Filiale sind aber möglich.

Als besonderen Service bietet das Biz aber ab Montag die Bestellung von vorhandenen Medien über eine Mail, im Ausnahmefall auch per Telefon an. Einfach eine Mail mit den gewünschten Titeln an das Biz schreiben, die Medien werden in eine Tasche verpackt, verbucht und nach Kontrolle des Leserausweises durch die Tür gereicht. Dieser Service ist für Leser mit Vorerkrankungen gedacht, die den Kontakt mit vielen Menschen auch weiterhin minimieren müssen.

Weitere Informationen stehen auf der Homepage des Biz Haßfurt unter www.biz-hassfurt.de.

Die Stadtbibliothek Zeil ist ab Dienstag, 12. Mai, wieder für ihre Leser da und bittet um Verständnis, dass der Bibliotheksbesuch nur unter Auflagen möglich ist. Wer Bücher ausleihen möchte, wird gebeten, einen Mundschutz zu tragen und den Mindestabstand von 1,50 Metern in den Räumlichkeiten einzuhalten. Außerdem dürfen sich vorerst nur zehn Personen in der Bibliothek aufhalten. Alle Medien, die bis zum 12. Mai verlängert wurden, erhalten eine erneute Pauschalverlängerung bis zum 23. Mai, teilte die Stadtbibliothek weiterhin mit. red