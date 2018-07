Bibliothek lädt zum Tag der offenen Tür

Große Feier



Das Büchereiteam des Bibliotheks- und Informationszentrums (Biz) in Haßfurt freut sich am Montag, 23. Juli, auf viele Gäste, die gemeinsam mit ihnen das zehnjährige Bestehen der Bücherei-Zweigstelle am Schulzentrum feiern.Anlässlich des Jubiläums der Schulbibliothek laden die Mitarbeiterinnen des Bibliotheks- und Informationszentrums alle Schüler, Eltern, Leser und alle Interessierten an diesem Tag zum Tag der offenen Tür mit großer Jubiläumsfeier ein, wie es in einer Pressemitteilung des Biz heißt.Um 15 Uhr eröffnen der Chor und die Trommler der Haßfurter Grundschule musikalisch das Festprogramm. Anschließend richten Bürgermeister und Geschäftsführer des Landratsamts ihre Grußworte an alle Gäste. Ab 15.30 Uhr sorgt der Zauberkünstler Felix Wohlfahrt mit einer besonderen Zaubershow für beste Unterhaltung. Während der Jubiläumsfeier sind die Türen der Schulbibliothek geöffnet, so dass jeder die mit attraktiven Medien gefüllten Regale durchstöbern und sich natürlich auch ausleihen kann. Mit ein bisschen Glück können alle Bibliothekskunden an diesem Tag bei der Bücherausleihe tolle Preise gewinnen.Neben Spielangeboten für die Kinder bietet die Bibliothek einen Bücherflohmarkt mit viel Auswahl für wenig Geld. Das Fest endet um 17 Uhr.