Biberlehrpfad und Fahrradmuseum

Der Rhönklub-Zweigverein bietet am Sonntag, 7. Juli, eine naturkundliche Wanderung an. Ziel ist der Biberlehrpfad mit Besichtigung der Biberplattform inklusive Führung mit dem Bund Naturschutz. Anschließend ist der Besuch des Fahrradmuseums in Bad Brückenau geplant. Die Wanderstrecke beträgt etwa drei Kilometer bei einer Gesamtdauer von zwei Stunden. Es herrscht ein einfacher Schwierigkeitsgrad, daher ist die Tour auch für Senioren geeignet. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr der Parkplatz am Oberen Tor. Zwecks Planung der Fahrgemeinschaften Anmeldungen bei Hellmut Petsch, Tel.: 09733/1752, und Ute Krais, Tel.: 0151/658 743 48. sek