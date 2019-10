Der Pfadfinderbund Weltenbummler, Stamm Silberdistel/Feuerreiter, hat eine "Bibergruppe" und sucht dafür noch weitere Mitglieder. Biber sind Jungen und Mädchen im Alter von vier bis sechs Jahre, die sich wöchentlich zu Gruppenstunden treffen, in denen die pfadfinderischen Grundkenntnisse spielerisch eingeübt werden. Die Gruppe trifft sich freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Coje. Wer mitmachen will, kann sich im Büro des Pfadfinder-Fördererkreises unter Telefon 09561/63366 informieren. red