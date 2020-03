Biber setzten den Teichen zu

In einer harmonisch verlaufenden Hauptversammlung im Naturfreunde-Haus an den Hofmannsteichen konnte der Vorsitzende der Naturfreunde Coburg, Bernd Höhn, in seinem Rückblick auf ein gelungenes Jahr 2019 verweisen.

Der Biber setzte den dortigen Teichen zu. Die Schäden mussten beseitigt werden und Schutzmaßnahmen wurden ergriffen, so Verdichtung der Teiche und Aufstellung eines Schutzzaunes. Da das Grillen wegen des trockenen Sommers untersagt war, wird künftig nach Lösungen gesucht. Allerdings stieß bei manchen Besuchern und Gruppen dies auf Unverständnis.

Mitten im Umbau ist der Waschraum, so dass er zu Saisonbeginn wieder geöffnet werden wird. "Mit dem Wetter hatten wir mehr Glück als die Jahre zuvor", meinte Höhn, der auch auf den Beginn des Arbeitsdienstes ab 21. März um 9 Uhr verwies. Sein Appell, zeigt weiter Interesse am Verein, unterstützt ihn kräftig und besucht die Veranstaltungen, war unüberhörbar.

Hubert Spichal trug den Bericht des Hauswartes vor und betonte dabei, dass das Naturfreundehaus zu Betriebs-, externen Vereinsfeiern, Kindergarten- und Schulfesten, zu Geburtstagen und zu Familienfesten gut gebucht wurde. Spichal erinnerte zugleich vom Vergnügungsausschuss an den geselligen Teil, so unter anderem an die Traditionswanderung, das Mitsommernachtsfest, den Waldgottesdienst und das Finnische Fischessen. Der Vortragende zeichnete auch für die Aktivitäten der Mandolinengruppe. In seinem Grußwort lobte der Dritte Bürgermeister der Gemeinde Weitramsdorf, Michael Rädlein, das unermüdliche Engagement des Vereines.

Neue Ehrenmitglieder

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Stefan Ebert und Norbert Tessmer geehrt und gleichzeitig zu Ehrenmitgliedern ernannt, für 25 Jahre Dieter Jung und Uwe Hiksch. dav